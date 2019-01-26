Eski site yöneticisi, yeni yönetici ve yardımcısını öldürdü
Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir sitenin eski yöneticisinin silahlı saldırısı sonucu mevcut yönetici ve yardımcısı hayatını kaybetti26 Ocak 2019 Cumartesi 16:20
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin eski yöneticisinin, av tüfeğiyle vurduğu yeni yönetici ve yardımcısı yaşamını yitirdi.
Çeşmeli Mahallesi'ndeki Flamingo-5 Sitesi'nin yaklaşık 5 ay önce seçilen yöneticisi Abdullah Yener eşiyle yönetim odasında oturduğu sırada içeriye eski yönetici Erol K. geldi.
Yener'in eşini odadan çıkartan zanlı, o sırada dışarıda olan yönetici yardımcısı Cavit Mirili'yi ise içeriye aldı.
Yaşanan tartışma sonrası Erol K. av tüfeğiyle ikiliye ateş açtı. Yener ve Mirili, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı Erol K. ise olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada, Erol K'nin yaklaşık 9 yıl boyunca sitenin yöneticiliğini yaptığı, kendisiyle ilgili dedikodu çıkartıldığı iddiasıyla mevcut yöneticilerle tartıştığı ileri sürüldü.
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