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"Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (1)- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihniyetleri haciz altındadır"- "CHP Genel Başkanı'nın bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kurnazlıktır, kumpastır, tuzaktır"- "FETÖ'yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz. Hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez"

14 Temmuz 2019 Pazar 15:07
"Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır"

KASTAMONU (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin gelecek umudu olduğunu, milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çare olduğunu ifade ederek, "'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihniyetleri haciz altındadır." dedi.

Bahçeli, Kastamonu Belediyesi önündeki mitingde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yarın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olduğunu hatırlatan Bahçeli, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye’yi yıkmak için silaha davrandığını vurguladı.

Hain darbe girişiminin üzerinden tam üç yıl geçtiğinin altını çizen Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetler içine yuvalanan terörist bir kadro millete ve devlete silah doğrultmuş, ülkeyi kana ve gözyaşına boğmuştu.251 vatan evladımız şehit olmuştu.2 bin 194 vatan evladımız yaralanmıştı. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

- "Yanlış hesap, kahraman Türk milletinden döndü"

Bahçeli, 15 Temmuz gecesi yaşananları anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle kondu. Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı. Amaç iç savaş çıkartmak, ülkeyi bölmek ve paylaşmaktı. Gölbaşı'nda 51 özel hareket polisimizi şehit ettiler. TBMM'ye alçakça, şerefsizce saldırdılar. Emniyet ve istihbarat binaları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, köprüler, en işlek cadde ve bulvarlar, stratejik noktalar bombalanmış, ateş altına alınmıştı. 15 Temmuz'da Türk, Türkiye ve İslam düşmanları kuyruğa girmişler, kudurmuş gibi üzerimize gelmişlerdi. Türk milletini can evinden vurmak isteyen barbarlar, hiçbir vicdan ve inancın kabul etmeyeceği ölçüde hunhar yöntemlere başvurmuşlardı. FETÖ, haçlıların nam ve hesabına girerek, emperyalizmin planlarına bağlılık göstererek Türkiye'nin varlığına kast etmeye azmetmiş, milletimizin uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, diğer ağır silahlarla saldırıya geçmişti. Ancak yanlış hesap, kahraman Türk milletinden döndü. İstila emelleri, Türkiye'nin yükselen, kararlı ve tavizsiz mücadelesiyle yerin dibine gömüldü."

- "FETÖ'yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir"

Darbe girişimi ile Türk milletinden intikam alınmak istendiğini söyleyen Bahçeli, 15 Temmuz'da Türkiye'nin bekasının doğranmak ve dağıtılmak istendiğini, o gece Türkiye Cumhuriyeti'ne zehirli hançer sallandığını anlattı.

"Ancak Türk milleti yediden yetmişe ayağa kalktı, FETÖ'cü teröristleri, arkalarında duran efendilerini analarından doğduklarına pişman etti." diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"İhanet imanı geçemedi.İşgal emelleri milli iffeti yenemedi. Bir dolarlık ederi olan namussuzlar, Türk milletinin haşmet ve haysiyeti karşısında kaçacak ve saklanacak delik aradılar. Gene de yakayı kurtaramadılar, ezilmekten, cezalandırılmaktan kurtulamadılar. Şunu bir defa kararlılıkla söylemek isterim ki, FETÖ'yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda tavsama olamaz, ihmal olamaz, hoşgörü olamaz.Hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez. Elbette mücadele hukuk ve adalet kümesinde yapılmalıdır. Objektif kriterler, sağlam veriler, sağlıklı dayanaklar ve hukuki sınırlar çerçevesinde FETÖ'cülüğü tespit edilen kim varsa haklarında gereken adli işlemler yapılmalıdır. 15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımamalıyız.FETÖ'nün kripto damarı, geride kalan kalıntıları nereye kadar uzanıyorsa uzansın kesilip atılmalıdır.Türkiye FETÖ musibetinden kurtulmalıdır. Bu karanlık dönem kesin olarak bitirilmelidir. 15 Temmuz, Türk milletini Anadolu’da boğma ve dağıtma girişimidir. 15 Temmuz, milli bekayı imha teşebbüsüdür."

- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur"

Tehlikenin bitmediğine dikkati çeken Bahçeli, bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Milli birlik ve dayanışma ruhu, 7 Ağustos Yenikapı dirilişinin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "İblisin vücut bulmuş hali olan FETÖ ve PKK'nın ne hilesi bitecek ne de hainliği sona erecektir. Bunların kökü kurutulmalıdır. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin istikrarlı, iradeli, seri, tutarlı, hukuki, eşgüdüm halinde alacağı kararlar hayati önem ve değerdedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin gelecek umududur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli güvenlik ve beka sorunlarına yegane çözüm ve çaredir. 'Eski sisteme dönelim' diyenlerin FETÖ'yle irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar icazetlidir, ikiyüzlüdür, kalpleri mühürlüdür, siyasetleri rehinlidir, zihniyetleri haciz altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hangi dönem huzur yüzü gördük?"

Eski sistemin darbelere kucak açtığını ifade eden Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kurnazlıktır, kumpastır, tuzaktır. Eski sistem darbelere kucak açmadı mı? Eski sistem ekonomik krizlere, sert kutuplaşmalara, derin çatışmalara, vahim anlaşmazlıklara kapı aralamadı mı? Hangi dönem huzur yüzü gördük? Ne zaman rahat ve istikrara kavuştuk? Koalisyon tartışmaları ülkemizin gelecek ümitlerini tahrip etmedi mi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar vesayet özlemi çeken odaklardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaya tevessül edenler gerilim dilinden, kavga üslubundan, cepheleşme siyasetinden nemalanan ve yararlanan art niyetli oluşumlardır."

(Sürecek)




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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:07
  1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  2. Devlet Bahçeli
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu mitingi
  5. MHP Genel Başkanı

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