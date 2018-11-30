Eski Sırp polislere 30 yıl hapis

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna savaşında Sırp olmayan sivillere yönelik savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanan iki eski Sırp polisi, toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Prijedor şehrinde, 1992 Nisan'dan eylüle kadar 200 sivilin katledilmesinde payı olduğu gerekçesiyle "Darko Mrdja ve diğerleri" davasında yargılanan Darko Mrdja ile Zoran Babic'in suçlu bulunduğu belirtildi.

Mrdja ile Babic'in 15'er yıl hapse mahkum edildiği, aynı davada yargılanan Radenko Marinovic hakkında beraat kararı verildiği kaydedildi.

Darko Mrdja, Babic ve Marinovic, 1992-1995 arasında yaklaşık 3 bin sivilin katledildiği Prijedor'da polis memuru olarak görev yapmıştı.

Mrdja, 2004'te Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2013'te ise şartlı tahliye edilerek Prijedor'a dönmüştü.