THY- Euroleague
0553 313 94 23

Eski Sırp polislere 30 yıl hapis

30 Kasım 2018 Cuma 17:01
Eski Sırp polislere 30 yıl hapis

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Mahkemesi, 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna savaşında Sırp olmayan sivillere yönelik savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanan iki eski Sırp polisi, toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Prijedor şehrinde, 1992 Nisan'dan eylüle kadar 200 sivilin katledilmesinde payı olduğu gerekçesiyle "Darko Mrdja ve diğerleri" davasında yargılanan Darko Mrdja ile Zoran Babic'in suçlu bulunduğu belirtildi.

Mrdja ile Babic'in 15'er yıl hapse mahkum edildiği, aynı davada yargılanan Radenko Marinovic hakkında beraat kararı verildiği kaydedildi.

Darko Mrdja, Babic ve Marinovic, 1992-1995 arasında yaklaşık 3 bin sivilin katledildiği Prijedor'da polis memuru olarak görev yapmıştı.

Mrdja, 2004'te Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2013'te ise şartlı tahliye edilerek Prijedor'a dönmüştü.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:01
  1. Darko Mrdja
  2. eski sırp polis
  3. hapis
  4. mahkeme
  5. Zoran Babic

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Rize'de
    1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Rize'de
    2. Bu hafta borsa kazandırdı, döviz ve..
    3. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması, G20..
    4. Polis engelliye abdest aldırdı
    5. Irak'ta yeni kabinenin tamamlanmasına..
    6. Tekirdağ'da aranan FETÖ zanlısı kadın..
    7. Şehidin ismi okulda yaşatılacak
    8. Kerkük'teki Kayseri Çarşısı yangını..
    9. Piyasalarda gün sonu
    10. İsrail askerleri Gazze sınırında 13..
    11. Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu
    12. İYİ Parti Ankara adayı Mansur Yavaş mı?
    13. Borsa günü yükselişle tamamladı
    14. Türk Kızılayı Gazze’ye 8,5 ton ilaç..
    15. Galatasaray'ı açıkladı! 'Teklif aldık'
    16. Ne emniyet kemeri ne de kırmızı ışık!..
    17. İşte sel felaketi sonrasında Bodrum!
    18. Hackerlar "500 milyon Marriott..
    19. Son bir haftada 41 terörist etkisiz..
    20. Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı..
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'