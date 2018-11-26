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Eski Sırp kadın askere savaş suçundan 5 yıl hapis

Bosna'da 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusuna bağlı "Petrovac Kadın Birliği" mensubu eski Sırp kadın asker Ranka Tomic, savaş suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:51
Eski Sırp kadın askere savaş suçundan 5 yıl hapis

BELGRAD (AA) - Eski Sırp kadın asker Ranka Tomic'e, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta Bosanska Krupa şehrinde savaş suçu işlemekten 5 yıl hapis cezası verildi.

Sırbistan'daki Belgrad Yüksek Mahkemesinde görülen davada Tomic'in, Temmuz 1992'de, Bosanska Krupa'ya bağlı Radic kasabasında savaş suçu işlemekten suçlu bulunduğu bildirildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Tomic'in, savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusuna (VRS) bağlı "Petrovac Kadın Birliği" mensubu olduğu belirtilerek, "Tomic'in, savaşta sivillere işkence yaptığı ve fiziksel şiddet uyguladığı tespit edildi. Tomic ayrıca, savaş esirleri ve Bosna Hersek Ordusuna bağlı hemşirelerin öldürülmesinde yer aldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tomic'in temyize gidebileceği de kaydedildi.

Bosna Hersek'teki Bihac Kanton Mahkemesinden Sırbistan'a devredilen davada, daha önce, eski kadın askerler Bora Kuburovic ve Radmila Banjac 4'er yıl hapse mahkum edilmişti.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:51
  1. Bosna savaşı
  2. hapis
  3. Sırp kadın asker

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