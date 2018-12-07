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Eski Sırp askere savaş suçundan 10 yıl hapis

Bosna Savaşı'nda ülkenin kuzeydoğusundaki Kljuc şehrinde savaş suçu işleyen Bosko Devic, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

07 Aralık 2018 Cuma 18:09
Eski Sırp askere savaş suçundan 10 yıl hapis

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te mahkeme, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında ülkenin kuzeydoğusundaki Kljuc şehrinde savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Bosko Devic'i 10 yıl hapse mahkum etti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, savaşta Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) mensubu olarak görev yapan Devic'in, Kljuc Belediyesindeki Boşnak nüfusa yönelik sistematik saldırılara katıldığı bildirildi.

Devic'in, 11 Ağustos 1992'de, 3 asker eşliğinde, Gornji Kamicak köyünde yaşayan 4 Boşnak sivili zorla evinden çıkarıp kurşuna dizmek suretiyle öldürdüğü vurgulanan açıklamada, suçlunun, Boşnakların bölgeden sürülmesi için çeşitli saldırılarda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Devic'in 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:09
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