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Eski sevgilisiyle barışmak için intihar girişiminde bulundu

Kendisini terk eden sevgilisini ikna etmek için Kayseri’den Adana’ya gelen bir kişi, genç kızın bulunduğu evin karşısındaki 15 katlı inşaatın damına çıkıp intihar etmek istedi.

14 Şubat 2019 Perşembe 08:47
Eski sevgilisiyle barışmak için intihar girişiminde bulundu

Kendisini terk eden sevgilisini ikna etmek için Kayseri’den Adana’ya gelen bir kişi, genç kızın bulunduğu evin karşısındaki 15 katlı inşaatın damına çıkıp intihar etmek istedi.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kayseri’de yaşayan Mehmet K. (32) ile F.K. bir süre önce sevgili oldu. Ancak daha sonra F.K., Mehmet K. ile anlaşamayıp ayrıldı. Mehmet K. bu ayrılığı kabul etmedi, genç kızı sürekli rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine genç kız da Kayseri’den Adana’daki ablasının yanına geldi. Mehmet K. de bunu öğrenip sevdiği kızın ardından Adana’ya geldi. Mehmet K. genç kız ile konuşup Sevgililer Günü’nda barışmak istedi ancak genç kız bunu kabul etmedi. Mehmet K. genç kızın barışmayacağını anlayınca bulunduğu evin karşısındaki 15 katlı inşaatın damına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bunu gören inşaat çalışanları polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Mehmet K.’yi ikna etmeye çalıştı. Mehmet K. ise telefonla eski sevgilisini arayarak "Ya buraya gelip benimle barışırsın ya da kendimi senin gözünün önünde aşağı atarım" diye bağırdı. Bir süre sonra genç kız Mehmet K.’nin intiharını önlemek için inşaata gelip yanına çıktı. Genç kız gelince de Mehmet K. ikna olmayarak "O geldi ancak benimle barışmayacak, ben onsuz yaşayamam" diyerek eylemine devam etti. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar araçlarını park ederek intihar girişimini çekmek için birbiriyle yarıştı. Kimi vatandaşlar cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı. Bütün mahalleli de çocuk kadın intihar girişimini izledi. Bir süre sonra polis şahsı ikna edip elinden tutarak bulunduğu yerden indirdi. Genç kız, Mehmet K. inince eve giderken, şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Bu arada yoldan geçen bir kişi ise otomobilinden inip kendisinin 8 yıllık nişanlısından ayrıldığını, intihar etmediğini belirterek, "İntihar etsem ben ederdim" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 08:47
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