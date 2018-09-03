Serhat Yağmur kimdir? Eski Savcı Serhat Yağmur neden öldürüldü?

Niğde Cumhuriyet eski Savcısı Serhat Yağmur Niğde Sazlıca yakınlarında kafasına silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Eski Savcı Serhat Yağmur’un öldürülmesi sonrası Serhat Yağmur’un kim olduğu ve savcı Serhat Yağmur’un neden öldürüldüğü araştırılıyor.

Cumhuriyet eski Savcısı Serhat Yağmur Niğde’ye bağlı Sazlıca Kasabası yakınlarında bulunan çöplükte ölü bulundu. Eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur kafasından silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyet mensupları olay sonrası yaptığı çalışmalar sonrasında eski savcı Serhat Yağmur’u vurduğu iddia edilen 42 yaşındaki zanlı A.A. gözaltına alındı. Zanlının eski Savcı Serhat Yağmur'u neden öldürdüğü henüz bilinmiyor. Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur'un iki yıl önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.