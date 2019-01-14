Eski savcı Sarıkaya'nın tutukluluğu sürecek

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sarıkaya ve avukatı hazır bulundu.

Dava dosyasına eklenen belgelerin okunmasının ardından söz verilen Sarıkaya, "Hakkımda soruşturma yokken kendim gittim ve beyanda bulundum. İfadelerimin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini istiyorum. Ben bu yapının içerisinde bulunmadım, o yüzden fazla kimseyi tanımıyorum. Mehmet Saltan beni kimseyle tanıştırmadı." diye konuştu.

Mahkeme heyetinden tahliyesini talep eden Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yurt dışında bulunan ve örgüt adına kendisine para yardımında bulunduğunu belirttiği Saltan'ın yakalanmasını sağlamaya çalıştığını ve Saltan'ın Türkiye'ye girişi esnasında havaalanında gözaltına alındığını aktardı.

Sarıkaya'nın ardından eski Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanı Mehmet Saltan'ın tanık olarak beyanı alındı.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını dile getiren Saltan, Sarıkaya'nın kendisine iftira attığını, örgütsel bir temaslarının bulunmadığını iddia etti.

Soruşturma aşamasında verdiği beyanların Sarıkaya'yı doğruladığı hatırlatılan Saltan, söz konusu ifadeleri baskı altında verdiğini ve gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sanık avukatının beyanlarının ardından görüşü sorulan iddia makamı, Sarıkaya'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, delillerin henüz toplanmamış olmasını ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Sarıkaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildiğini belirtti.

Davaya 28 Mart 2019'da devam edilecek.