Eski sanayi esnafından 2 bin 500 kişilik iftar yemeği Muğla’nın Menteşe İlçesinde Eski Sanayi Esnafı tarafından 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde Eski Sanayi Esnafı tarafından 2 bin 500 kişiye iftar yemeği verildi. 30-35 sanayi esnafı tarafından ilk olarak

gerçekleştirilen programa protokol üyeleri, öğrenciler, Muğla esnafı ve vatandaşlar katıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu iftar yemeği öncesi ilahiler okundu, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. İlk kez gerçekleştirilen iftar programının geleneksel hale getirileceği ifade edildi.

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