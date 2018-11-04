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İsmail Karakuyu kimdir? Eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu öldü mü?

Kütahyalı eski milletvekili ve bir dönem Sağlık Bakanlığı yapan Prof. Dr. İsmail Karakuyu, hayatını kaybetti. İsmail Karakuyu kimdir? İsmail Karakuyu neden öldü?

04 Kasım 2018 Pazar 17:07
İsmail Karakuyu kimdir? Eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu öldü mü?

Kütahyalı eski milletvekili ve bir dönem Sağlık Bakanlığı yapan Prof. Dr. İsmail Karakuyu, hayatını kaybetti. İsmail Karakuyu kimdir? İsmail Karakuyu neden öldü?

İsmail Karakuyu, 1950 yılına doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktorasını tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı, 19., 20. ve 21. Dönem Kütahya Milletvekilliği ile Sağlık Bakanlığı yaptı.  Karakuyu, tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İsmail Karakuyu yarın öğle namazına müteakip  Simav’da toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 17:07
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