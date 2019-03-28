Eski Sağlık Bakanı Dr. Müezzinoğlu’ndan ‘seçim güvenliği’ açıklaması

Eski Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, "Çok basit, ufak, lokal eksiklikler olmasına rağmen seçimleri bu millet hep güvenli yapmıştır" dedi.

Partisinin ziyaretlerine katılmak üzere Edirne’ye gelen önceki dönem Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu.

"Çok basit, ufak, lokal eksiklikler olmasına rağmen seçimleri bu millet hep güvenli yapmıştır"

Türkiye’nin her zaman güvenli ve güvenilir seçimler yaşadığına dikkat çeken Müezzinoğlu, "Türkiye’deki seçimleri 1970 yılından bu yana iyi kötü takip eden izleyen bir kardeşiniz olarak, Türkiye’de seçimler zaman zaman çok basit, ufak, lokal eksiklikler olmasına rağmen seçimleri bu millet hep güvenli yapmıştır. Devletiyle, yöneticileriyle, seçmeniyle seçimlerimiz hep güvenli olmuştur. O nedenle bu seçimlerin de zaman zaman seçimlerden önce birçok dedikodu üretmeye çalışırlar ama ben Yunanistan’ı iyi bilirim. Oralarda da oy kullanmış biri olarak, Türkiye gerek seçmen açısından gerekse sandığın güvenliği açısından son derece saygın seçimleri hep yaptı, yapmaya da devam edecektir. Çok nadir, istisnalar belki geçmişte olmuştur ama o da millet vicdanını temsilde ben bir sıkıntı sandık açısından görmüyorum" dedi.