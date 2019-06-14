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Eski rektöre "FETÖ'ye yardım" suçundan hapis cezası

Aydın'daki FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Mustafa Birincioğlu'na "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi

14 Haziran 2019 Cuma 16:36
Eski rektöre "FETÖ'ye yardım" suçundan hapis cezası

AYDIN (AA) - Aydın'da FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan eski Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Mustafa Birincioğlu, "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Birincioğlu ve avukatı katıldı.

Savunmasında kendisinden ve akademik geçmişinden bahseden Birincioğlu, davanın hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Birincioğlu, 6 diplomasının olduğunu, bunları almasında hiçbir grubun ya da siyasi görüşün desteğinin olmadığını ifade etti.

Rektör olarak atanmasının ardından tüm atamaları kanunlar çerçevesinde yaptığını savunan Birincioğlu, "Görev sürecim boyunca hiçbir gruba ya da topluluğa çıkar sağlamadım. Ben aklımı hiçbir yere kiralamadım. Benden hain, silahlı terör örgütü olmaz. Bunlar iftiradır. Bu durumun düzeltilmesi için yüce adalete sığınıyorum." dedi.

Son sözleri sorulan Birincioğlu, suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti.

Sanık ve avukatının savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan sanık hakkında bahsedilen suç unsurlarının oluşmadığı kanaatine varan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 25 Ekim 2016'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Birincioğlu hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan davada 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:36
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