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Eski rektör yardımcısı Albayrak YHT kazasında yaşamını yitirdi

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak da yaşamını yitirdi- Ankara Üniversitesi:- "Üniversitemiz önceki rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ı gerçekleşen elim tren kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tren kazasında vefat eden diğer vatandaşlarımız ile birlikte hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Ankara Üniversitesi camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

13 Aralık 2018 Perşembe 14:15
Eski rektör yardımcısı Albayrak YHT kazasında yaşamını yitirdi

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

Ankara Üniversitesinin internet sitesinde tren kazasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Üniversitemiz önceki rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak'ı (53) gerçekleşen elim tren kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tren kazasında vefat eden diğer vatandaşlarımız ile birlikte hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Ankara Üniversitesi camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eşini bir süre önce kaybeden Albayrak'ın iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi de yaralanmıştı.

- Albayrak kimdir?

TÜBİTAK Bütünleştirilmiş Doktora Bursu (BDP) kapsamında, 1997-1998 arasında doktora tez çalışmaları için The Military College of South Carolina, Fizik Bölümü'nde bulunan Albayrak, ilk yazar olarak yer aldığı "A spectroscopic atlas of Deneb" isimli makale ile Astronomy and Astrophysics (A&A) isimli uluslararası bilimsel dergide kapak konusu olarak seçildi.

2002'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Seçkin Genç Bilimci Ödülü, Ankara Üniversitesi Onur Belgesi, Ankara Üniversitesi 2002 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü aldı.

Ankara Üniversitesi 2004 yılı Fen Bilimleri Teşvik Ödülü, Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan Astrofizik Bilim Ödülü, 2006'da ise Popüler Bilim Dergisi Bilim-Teşvik Ödülüne layık görüldü.

Albayrak'ın, Yıldızaltı Cisimler (Kahverengi Cüceler), Küçük Kütleli Yıldızlar, Bünyesel Değişen (RR Lyrae, Delta Scuti türü) Yıldızlar, Örten Değişen Çift Yıldızların Fotometrik Analizi, Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Yıldızların Tayfsal Analizi alanlarında araştırmaları bulunuyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:15
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