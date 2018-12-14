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Eski rektör yardımcısı Albayrak son yolculuğuna uğurlanıyor

Ankara'daki YHT kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için Ankara Üniversitesinde tören düzenlendi

14 Aralık 2018 Cuma 13:13
Eski rektör yardımcısı Albayrak son yolculuğuna uğurlanıyor

ANKARA (AA) - Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için üniversitede tören düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesindeki törene, Albayrak'ın annesi, iki kızı, akademisyenler, öğrenciler, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

İki yıl önce eşini kaybettiği öğrenilen Albayrak için düzenlenen törende ailesi ve sevenleri tabutun başında gözyaşı döktü. Bu sırada fenalık geçiren Albayrak'ın kız kardeşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Törende konuşma yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Rahmi Er, Albayrak'ı rektör yardımcılığı görevinde tanıma fırsatı bulduğunu, birlikte üniversite yönetimine katkıda bulunmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Albayrak'ın çok çalışkan bir bilim insanı olduğunu ifade eden Er, şöyle konuştu:

"Kendisinin son yıllarda çok acı çektiğini biliyorum ama böylesine bir elim kaza sonucu aramızdan ayrılması bizi de çok büyük acıya boğmuştur. Kendisi çok değerli bir bilim insanıydı, çok değerli akademisyenler, öğrenciler yetiştirdi. Onun iki soyu var, bunlardan biri biyolojik soyudur çok sevdiği iki kızı. Diğer soyu da akademik soyudur, çok sevdiği öğrencileri ve yetiştirdiği öğretim elemanları. Her iki soyun, onun adını gelecekte ona yakışır şekilde yaşatacaklarına yürekten inanıyorum. Kendisinin kaybı, sadece aile bireyleri açısından değil biz meslektaşları, fakültesi, üniversitemiz, bütün Türk akademi dünyası ve aynı zamanda da dünya bilimi açısından büyük bir kayıptır."

- "Sürekli koşturan, çalışan iyi bir babaydı"

Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de bazı ölümlerin çok daha acı ve hüzün verdiğini belirterek, "Hele dün yaşanan akıl almaz, inanılmaz, ihmal zincirlerinin art arda geliştiği kaza dediğimiz bir vahşet sonucu hayatını kaybediyorsa o daha da acı veriyor." dedi.

Albayrak'ın çalışkan, üretken, özverili, dürüst, güler yüzlü ve samimi bir arkadaşı olduğunu vurgulayan İbiş, onun sevgi dolu yüreğiyle sürekli koşturan, çalışan iyi bir baba ve son iki yıldır da iyi bir anne olduğunu söyledi.

Albayrak'ın her zaman ailesi ve kurumuna sadık biri olduğunu dile getiren İbiş, "İki çocuk Hazal ve İzel... Annelerini kaybettiler, babalarını da kaybettiler. Ama onu sevenler hep buradayız, onlara sahip çıkacağız. Siz de biz de hep beraber sahip çıkacağız." diye konuştu.

Albayrak, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:13
  1. Ankara Üniversitesi
  2. Berahitdin Albayrak
  3. tören
  4. tren kazası
  5. YHT

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