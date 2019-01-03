0553 313 94 23

Eski rektör Şimşek, 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

Namık Kemal Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 11 Nisan'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:35
Eski rektör Şimşek, 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

Şimşek hakkında, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından, "Örgüte yardım etme suçu" iddiası ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan iddianame, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen yıl Kasım ayında kabul edilmişti.

Mahkeme, Şimşek'in yargılamasına 11 Nisan Perşembe günü yapılmasına karar verdi.

-Adli kontrol şartıyla salınmıştı

Rektör Şimşek, 22 Haziran 2017 tarihinde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

 

 

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:35
  1. Tekirdağ
  2. FETÖ
  3. Osman Şimşek
  4. rektör

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul kantinlerinde logolu ürün satılacak
    1. Okul kantinlerinde logolu ürün satılacak
    2. Akademisyen cinayetinde şok paylaşım!..
    3. Sanayiciye 2019’da 5,6 milyar liralık..
    4. Mehmet Özhaseki projelerini açıklıyor
    5. "Ahmet sadece Beşiktaş'ta değil..
    6. Gündemi sarsan iddia! 'MHP..
    7. Volkan Demirel özür diledi
    8. FETÖ için ABD heyetiyle 6. kez..
    9. Eski rektör Şimşek, 11 Nisan'da hakim..
    10. İlk zam Osmangazi’ye
    11. Avrupa borsaları
    12. "Kara elmas" tarihine müzede yolculuk
    13. 2018’i dolu dolu geçirdiler, 2019’a..
    14. RÖPORTAJ - "İsrail'in, ABD'den aldığı..
    15. Hakkari'de terör operasyonu
    16. Dolar/TL 5,4340 seviyesinde işlem..
    17. Görenler hayran oldu! Yeterince..
    18. İhracatta yeni girişimci seferberliği
    19. Ciddi zorluklarla karşı karşıya olan..
    20. Merkez Bankası tarih verdi ve çağrıyı..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak