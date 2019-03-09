Eski rektör Prof. Dr. Tunçalp Özgen vefat etti

ANKARA (AA) - Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tunçalp Özgen hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, dün gece Ankara'da yaşamını yitiren Prof. Dr. Özgen, 1999-2007 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinin rektörlüğünü yapmıştı. Özgen için pazartesi günü Hacettepe Üniversitesinde tören yapılacak. Özgen'in cenaze namazı ise Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak. Bu arada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Twitter'dan eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü ve eski YÖK üyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Özgen'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.



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