Eski polislere FETÖ'den mahkumiyet FETÖ'nün emniyet yapılanmasına mensup oldukları gerekçesiyle 20 eski polisin yargılandığı davada, sanıklardan 14'ü hapis cezasına çarptırıldı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına mensup oldukları gerekçesiyle 20 eski polisin yargılandığı davada 14 sanık hapse mahkum edildi. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme, sanıklardan Burhanettin Alpaslan İkiz, Mehmet Gürz, Muhammed Fatih Efe, Sadık Sünbül, Şaban Cirit, Veysel Nalbant ve Yasin Özlü'yü 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar Hüseyin Yıldız, Mehmet Bediroğlu, Murat Burak, Onur Sınmaz, Sedat Nayır, Suat Yerdelen ve Übeyit Üste de 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme, sanıklar Ayhan Köse, Haydar Arslan, Mehmet Caner, Murat Aydınlı, Süleyman Karanfil ve Tuğrul Aydemir'in beraatine hükmetti.

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