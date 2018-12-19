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Eski polislere FETÖ operasyonu

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, 49 eski emniyet mensubundan 37'si gözaltına alındı

19 Aralık 2018 Çarşamba 13:37
Eski polislere FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı çıkartılan 49 eski emniyet mensubundan 37'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 49 eski emniyet personeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerden 7'si birinci sınıf olmak üzere 12'sinin emniyet müdürü, 16'sının komiser ve emniyet amiri, 21'inin ise polis memuru olduğu belirtildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 13 ilde düzenledikleri operasyonlarda, zanlılardan 37'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün birinci sınıf emniyet müdürü olduğu, 4 birinci sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu firari 12 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bu arada zanlılardan 16'sının, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürüldü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 13:37
  1. Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
  2. emniyetteki mahrem yapılanma
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