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Eski polise FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Hayati Böyükata'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

28 Ağustos 2018 Salı 18:54
Eski polise FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Böyükata ile  tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken,  avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Mevcut deliller kapsamında sanığın FETÖ üyesi olduğunu belirten iddia  makamı, Böyükata'nın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep  etti.

Esasa ilişkin savunma yapan sanık Böyükata, FETÖ üyesi olmadığını  ileri sürerek mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin birden fazla kez komiserlik ve özel  harekat sınavlarına girdiğini ancak kazanamadığını ileri sürerek, bu durumun  Böyükata'nın FETÖ üyesi olmadığının kanıtı olduğunu savundu.

Müvekkilinin geçmişte Terörle Mücadele Şubesinde çalıştığını dile  getiren sanık avukatı, müvekkilinin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında da  darbecilere karşı mücadele ettiğini iddia etti.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti, eski polis memuru Böyükata'ya 7  yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:54
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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