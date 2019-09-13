0553 313 94 23

Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'nun kefalet talebi reddedildi

San Francisco Federal Bölge Mahkemesi, ülkesinde rüşvet suçlamasıyla yargılanan ve iadesi istenen eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo'nun kefaletle salıverilme talebini geri çevirdi

13 Eylül 2019 Cuma 11:49
Eski Peru Devlet Başkanı Toledo'nun kefalet talebi reddedildi

SAN FRANCİSCO (AA) - ABD'de mahkeme, ülkesinde rüşvet suçlamasıyla yargılanan ve iadesi istenen eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo'nun kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti.

San Francisco Federal Bölge Mahkemesi, Peru hükümetinin talebiyle 16 Temmuz'da ABD'de gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Toledo'nun kefaletle serbest bırakılma talebini reddederek, ülkesine iadeyle ilgili süreç sonuçlanana kadar tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Toledo'nun kaçma riski bulunmadığına ilişkin yeterli kanıt sunmadığını ifade eden Yargıç Thomas S. Hixson, kararın gerekçesinde "Sanığın kaçması halinde bu ABD'nin Peru'ya karşı ikili anlaşmalarından doğan sorumluluklarını yerine getirmesi bakımından ciddi diplomatik zafiyete yıl açabilir." ifadesini kullandı.

Halen Stanford Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yapan ve California eyaletinde kalıcı oturum izni bulunan Toledo'nun avukatı Graham Archer, kefaletle salıverilme talebinin reddedilmesi üzerine, müvekkilinin akıl sağlığının kötüye gittiğini gerekçe göstererek iade duruşmaları süresince ev hapsinde tutulmasını istedi.

Archer, "ABD'nin eski bir devlet başkanını, kamuya tehdit oluşturmadığı halde iade duruşmaları süresince hücre hapsinde tutması, diplomatik olarak kabul edilmez bir durumdur." dedi.

Savcılığın itiraz ettiği öneri mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Peru'da 2001-2006 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Toledo, iş adamı arkadaşı Josef Maiman aracılığıyla ülkedeki bir otoyol projesi için Odebrecht şirketinden 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Peru'da Şubat 2017'de ilk duruşması görülen davada hakim, savcıların Odebrecht inşaat şirketinden rüşvet aldığı gerekçesiyle Toledo hakkında 18 aya kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul etmişti.

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Toledo, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Peru'da 3 eski devlet başkanı daha Peru'da Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'ten rüşvet aldıkları gerekçesiyle yargılanıyor.

Odebrect'ten rüşvet almakla suçlanan eski Devlet Başkanı Alan Garcia nisan ayında intihar etmişti. Alan Garcia, Peru'da 1985-1990 ile 2006-2011 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürütmüştü.

2011-2016 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Ollanta Humala ve eşi de 9 aydır hapiste tutulurken, geçen yıl yapılan erken seçimleri kaybederek görevden ayrılan önceki Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski de ev hapsinde bulunuyor.

- 12 ülkede rüşvet skandalı 

Latin Amerika'daki Odebrecht soruşturmaları, şirket yöneticilerinin ABD'deki davada Adalet Bakanlığı ile yaptıkları uzlaşma kapsamında 10 Latin Amerika ve 2 Afrika ülkesinde yetkililere rüşvet verdiklerini itiraf etmeleriyle başlamıştı.  

Peru, Arjantin, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Ekvador ve Venezuela makamları, kendi ülkelerinde şirketin faaliyetlerine ilişkin yolsuzluk soruşturmaları açmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:49
  1. ABD
  2. Eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo
  3. Peru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçük Emir kulağının açılması için destek bekliyor
    1. Küçük Emir kulağının açılması için..
    2. 5 bin personel alımı için başvurular..
    3. İstanbul'da 3 öncelikli projeye destek
    4. Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak
    5. Şadırvanlı Han yeniden hayat buluyor
    6. "İran ve İsrail yeniden müttefik olacak"
    7. Londra'ya Bayraktar İHA damgası!..
    8. Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    9. Van'da düştükleri kuyuda mahsur kalan..
    10. Google Earth 22 yıllık kayıp davasını..
    11. Restoran önündeki cinayetin davası..
    12. Mandalina bahçeleri eski günlerine..
    13. Seçer, Tarsus’ta ’Aşure Lokması’..
    14. "Sadece ünlü olmak isteyenlerle işim..
    15. Esenyurt’ta inşaat halinde olan bir..
    16. Rektör Şevli’den Kaymakam Savar’a..
    17. Özel yüzücüler Avrupa'da kulaç atacak
    18. Rejim ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları..
    19. Osmaneli’nde elektrik hatları yer..
    20. Yıldırım düşen 6 noktada orman yangını..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...