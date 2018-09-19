Eski Pakistan Başbakanı Şerif serbest bırakılacak

Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski Pakistan Başbakanının hapis cezasını kaldırarak, serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme Navaz Şerif’le birlikte Rawalpindi şehrindeki hapishanede bulunan kızının da serbest bırakılmasını hükmetti.

Aleyhinde yolsuzluk davası açılan Navaz Şerif 10, kızı 7 ve damadı 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yüksek Mahkeme geçen yıl Şerif’i görevini elinden almış, daha sonra Şerif ve akrabalarını cezaya çarptırmıştı.