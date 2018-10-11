0553 313 94 23

Eski Pakistan Başbakanı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Eski Pakistan Başbakanı Şevket Aziz hakkında görevini kötüye kullanma gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:34
Eski Pakistan Başbakanı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Eski Pakistan Başbakanı Şevket Aziz hakkında görevini kötüye kullanarak hazineyi zarara uğrattığı iddiasıylatutuklama kararı çıkarıldı.

Geo News internet sitesinin paylaştığı bilgilere göre, tutuklama kararı, Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) talebi doğrultusunda açılan davalara Aziz'in katılmaması üzerine alındı.

NAB'ın başvurusu kapsamında açılan davanın bugün görülen duruşmasında hakim Arşad Malik, diğer sanıkların da katılmaması nedeniyle duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

Dava, Pakistan'da 2004-2007 yılları arasında başbakanlık görevi yürüten Aziz'in görevini kötüye kullanarak hazineyi zarara uğrattığı iddiasıyla ilgili yapılan başvuru sonucunda temmuz ayında açılmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:34
  1. Eski Pakistan Başbakanı Şevket Aziz
  2. Pakistan
  3. tutuklama kararı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    1. Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    2. Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar..
    3. Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3..
    4. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    5. Duruşma öncesi Brunson'a dikkat çeken..
    6. Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi
    7. İnanılmaz süt yalanları
    8. Ev satın alırken...
    9. RTÜK üyesi Ersoy'a trafikte çirkin..
    10. İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı..
    11. 7 bin bekçi alımı sınav konuları 2018
    12. Fransız devinden Türkiye açıklaması:..
    13. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi..
    14. 'Su ile ilgili çalışmalarımızla..
    15. Amerika borsası düşüşle açıldı
    16. Amasya merkezli silah kaçakçılığı..
    17. Öğrenci servisi ile çarpışan..
    18. A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!
    19. Bekçilik sınav giriş belgesi açıklandı..
    20. Kastamonu'da karşı şeride geçti ölüm..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!