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Eski Pakistan Başbakanı hakkında şok karar!

Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi’nin Milli Güvenlik Konseyi (NSC) görüşmelerinin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:47
Eski Pakistan Başbakanı hakkında şok karar!

Lahor Yüksek Mahkemesi Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi’nin, başbakanlığı döneminde Milli Güvenlik Konseyi (NSC) görüşmelerinin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Abbasi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Karara gerekçe olarak, Abbasi'nin başbakanlığı döneminde eski Başbakan Navaz Şerif'in bir söyleşide orduyu suçlaması, bunun üzerine ordu yetkililerinin NSC'de kaygılarını Abbasi'ye iletmesi ve Abbasi'nin bu konuyu Şerif'e aktarması gösterildi.

Açıklamada, bu durumun Pakistan anayasası ve ceza kanunlarına aykırı bir hareket olduğu belirtildi.

Mahkeme bugün görülen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle Abbasi hakkında tutuklama kararı verdi. Abbasi bir sonraki duruşmaya katılması ve 1 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 50 bin lira) ödemesi halinde tutuksuz yargılanacak.

Eski Başbakan Şerif, Pakistan medyasına verdiği mülakatta 2008'de Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen terör saldırısına karşı hükümetin çalışma yapmasının ordu tarafından engellendiğini söylemişti.

Mumbai'de 2008'de 9 saldırganın düzenlediği terör saldırısında 166 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı Leşker-i Tayyibe örgütü üstlenmişti.   

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 13:47
  1. Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi
  2. tutuklama kararı

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