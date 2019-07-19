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Eski Pakistan Başbakanı Abbasi'ye 13 gün hapis

Mahkeme, dün tutuklanan eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin ilk etapta 13 gün cezaevinde kalmasına karar verdi

19 Temmuz 2019 Cuma 13:41
Eski Pakistan Başbakanı Abbasi'ye 13 gün hapis

İSLAMABAD (AA) - Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin 13 gün hapiste kalmasına karar verildi.

Hakkında yürütülen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi ihalesinde yolsuzluk soruşturması kapsamında dün tutuklanan Abbasi bugün hakim karşısına çıktı.

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Abbasi'nin tutukluluk süresinin ilk etapta 13 gün olmasına karar verildi.

Eski başbakan 13 gün sonra tekrar hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verebilir.

Abbasi, Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olduğu 2013-2017 döneminde LNG tesisi ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından ifadeye çağrılmıştı.

Mahkeme kararını verene kadar tutuklama yetkisi bulunan NAB, ifade vermeye gitmeyen Abbasi'yi dün düzenleyeceği basın toplantısına giderken aracında gözaltına almıştı.

Abbasi'nin, Katar'la yapılan 220 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 8 milyar lira) değerindeki LNG ihalesini, hissedarı olduğu şirkete yasa dışı yöntemlerle verdiği iddia ediliyor.

- Önceki dönemin başbakanı

Eski Başbakan Navaz Şerif'in Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden alınmasıyla 1 Ağustos 2017'de başbakan olarak görevlendirilen Abbasi, 1 Haziran 2018'de görevini seçim hükümetine bırakmıştı. 2 ay sonra yapılan seçimleri Pakistan Adalet Hareketi kazanmış ve lideri İmran Han başbakan seçilmişti.

Başbakanlığının sona ermesiyle yolsuzluk suçlamasının yanında Ulusal Güvenlik Konseyi görüşmelerinin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle vatana ihanetten tutuksuz yargılanan Abbasi'nin yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Pakistan'da siyasetçilerin yolsuzluklarını araştıran NAB, son bir senede yolsuzluk suçlamalarıyla üçü eski başbakan, biri eski cumhurbaşkanı olmak üzere çok sayıda siyasetçiyi ifadeye çağırdı.

Bunlardan eski Başbakan Şerif, aralık ayından beri cezaevinde, eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de tutuklu yargılanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:41
  1. Eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi
  2. National Accountability Bureau
  3. pakistan

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