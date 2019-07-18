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Eski Pakistan Başbakanı Abbasi tutuklandı

Yolsuzluk iddiasıyla ifade vermeye çağırılan eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi, Lahor kentinde tutuklandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
Eski Pakistan Başbakanı Abbasi tutuklandı

İSLAMABAD (AA) - Eski Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, hakkında yürütülen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihalesi soruşturması kapsamında tutuklandı.

Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından, yerel saatle 10.00'da İslamabad'da ifade vermeye çağırılan Abbasi, NAB'ye gitmedi.

Abbasi, mahkeme kararı açıklanana kadar tutuklama yetkisi bulunan NAB tarafından Lahor kentinde düzenleyeceği basın toplantısına giderken aracında tutuklandı.

Eski Başbakan'ın yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Abbasi, Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı olduğu 2013-2017 arasında LNG tesisi ihalesinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla ifadeye çağırılmıştı.

İddiaya göre Abbasi'nin, Katar'la yapılan 220 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 8 milyar lira) değerindeki LNG ihalesini, hissedarı olduğu şirkete kanun dışı yöntemlerle verdiği belirtiliyor.

- Önceki dönemin başbakanı

Eski Başbakan Navaz Şerif'in Anayasa Mahkemesi tarafından Başbakanlık görevinden alınmasıyla 1 Ağustos 2017'de başbakan olarak görevlendirilen Abbasi, 1 Haziran 2018'de görevini seçim hükümetine bırakmıştı. 2 ay sonra yapılan seçimleri Pakistan Adalet Hareketi kazanmış ve lideri İmran Han başbakan seçilmişti.

Başbakanlığının sona ermesiyle yolsuzluk suçlamasının yanında Ulusal Güvenlik Konseyi görüşmelerinin gizliliğini ihlal ettiği suçuyla vatana ihanetten tutuksuz yargılanan Abbasi'nin yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Pakistan'da siyasetçilerin yolsuzluklarını araştıran NAB, son bir senede yolsuzluk suçlamalarıyla üçü eski başbakan, biri eski cumhurbaşkanı olmak üzere çok sayıda siyasetçiyi ifadeye çağırdı.

Bunlardan eski Başbakan Şerif, aralık ayından beri cezaevinde, eski Başbakan Benazir Butto'nun eşi eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de tutuklu yargılanıyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
  1. Eski Başbakan Şahid Hakan Abbasi
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