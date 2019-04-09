Eski ÖSYM Başkanı Demir Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması sonucunda gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.09 Nisan 2019 Salı 02:41
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması sonucunda gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması sonucunda, Bursa’da yakalanarak gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
YORUM YAZ