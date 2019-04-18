Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, adli kontrolle serbest bırakıldı ANKARA (İHA) – FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANKARA (İHA) – FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demir, elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde tutulacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ÖSYM Başkanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında ifadesi alınan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından ’silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, Demir’e elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsinde tutulmasına karar vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Söz konusu soruşturma içerisinde Ali Demir ile birlikte gözaltına alınan 7 şüphelinden 4’ü Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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