Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Adliyeye sevk edildi
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in adliyeye sevk edildi.17 Nisan 2019 Çarşamba 20:58
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu zanlılar, adliyeye getirildi.
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