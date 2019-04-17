Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Adliyeye sevk edildi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin, ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu zanlılar, adliyeye getirildi.

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