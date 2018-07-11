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Eski Ordu Valisi'ne FETÖ'den hapis cezası

Ankara'daki FETÖ davasında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski Ordu Valisi Gözlügöl'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:43
Eski Ordu Valisi'ne FETÖ'den hapis cezası

FETÖ'ye üyelik suçlamasıyla yargılanan eski Ordu Valisi Said Vakkas Gözlügöl, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Gözlügöl, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmalarını istedi. 

Suçsuz olduğunu savunan Gözlügöl, hakkındaki ByLock iddialarını da kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. 

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Gözlügöl'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme, cezayı 9 yıla çıkardı ancak Gözlügöl'ün sabıkasız oluşunu indirim gerekçesi sayan heyet, cezayı 7 yıl 6 ay olarak belirledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:43
  1. Ordu
  2. Sabah
  3. Ankara

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