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Eski Nissan Üst YöneticisiCarlos Ghosn'un kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edildi

Japonya'da kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edildi.

05 Mart 2019 Salı 09:04
Eski Nissan Üst YöneticisiCarlos Ghosn'un kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edildi

 Japonya'da kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kefaletle serbest bırakılma talebi kabul edildi.

Kyodo'nun haberine göre, Tokyo mahkemesi, Ghosn'un avukatlarının kefaletle serbest bırakılma talebini kabul etti. Kefalet ücreti 9 milyon dolar olarak belirlendi.

Savcıların, mahkemenin kararını temyize götürme hakkı bulunurken, kararla, kasım ayından bu yana gözaltında tutulan Ghosn'un serbest bırakılmasının önü açılmış görünüyor.

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, daha önce Ghosn'un avukatlarının kefaletle salıverilme taleplerini iki kez reddetmişti.

- Nissan Motor ve Mitsubishi Motors, Ghosn'un görevine son vermişti

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.

Nissan'ın 20 yıl boyunca Üst Yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.

Renault Grubu Yönetim Kurulundan, 21 Kasım'da yapılan açıklamada, grubun menfaatlerinin korunması ve faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla geçici yönetim önlemlerini kabul ettiği duyurulmuştu.

Carlos Ghosn yerine Thierry Bollore'nin geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Ghosn'un geçici olarak görev ehliyetini kaybettiği ancak halen Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev unvanlarını koruduğu bildirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.

Mitsubishi Motors'dan 26 Kasım'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.

- 19 Kasım'dan bu yana gözaltında

Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Ghosn, 8 Ocak'ta Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Ghosn'un avukatının tutuksuz yargılanma talebi ise delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle reddedilmişti.

Ek iddianame hazırlayan savcılık, 11 Ocak'ta Ghosn'a 2008 mali krizi sırasında kişisel yatırımlarından uğradığı zararı şirkete ödettiği ve 2018'den önceki 3 mali yılda aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle iki ayrı güveni ihlal suçlaması yöneltmişti.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:04
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  2. kefaletle serbest bırakılma
  3. Nissan

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