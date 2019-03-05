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Eski Nissan Başkanı Ghosn’a mahkemeden iyi haber

Maddi usulsüzlük suçlaması ile Japonya’da tutuklu bulunan Nissan Motor’un eski başkanı Carlos Ghosn’un kefalet talebi Tokyo Mahkemesi’nce kabul edildi.

05 Mart 2019 Salı 09:47
Eski Nissan Başkanı Ghosn’a mahkemeden iyi haber

Maddi usulsüzlük suçlaması ile Japonya’da tutuklu bulunan Nissan Motor’un eski başkanı Carlos Ghosn’un kefalet talebi Tokyo Mahkemesi’nce kabul edildi. Savcıların, karara itiraz etmesi bekleniyor.


Gelirini düşük gösterdiği ve maddi usulsüzlük yaptığı iddialarıyla suçlanan Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn’un kefalet talebi Tokyo Mahkemesi tarafından kabul edildi. 107 gündür tutuklu bulunan 64 yaşındaki Ghosn’un kısa sürede özgürlüğüne kavuşabileceği belirtilirken, savcıların karara itiraz hakkı bulunuyor.



Kefalet bedeli 48 milyon lira


Ghosn’un kefalet bedelinin 8,9 milyon dolar (yaklaşık 48 milyon lira) olarak belirlendiği öğrenildi. Mahkeme ayrıca, Ghosn’a seyahat yasağı da getirdi. Diğer kefalet koşullarına dair detaylar henüz açıklanmazken, yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kefalet şartları arasında kaçma ve delilleri karartma girişimlerini önlemeye yönelik önlemler yer alıyor.



Üçüncü kefalet talebiydi


Şubat ayında Ghosn’un savunmasını devralan yeni avukat ekibinde, yüksek profilli davalarda beraat kazanması ile bilinen Junichiro Hironaka da bulunuyor. Ghosn’un önceki savunma takımı tarafından yapılan iki kefalet talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti.


Öte yandan ilk iki kefalet talebini reddeden mahkemenin, son ve üçüncü talebi kabul etmesi, mahkemenin delil karartma ihtimalinin kalmadığına ikna olması olarak yorumlanıyor. Savcıların mahkemenin kararına itiraz etmesi bekleniyor.



Suçlama maddi usulsüzlük


Güven ihlali ve gelirini eksik gösterme iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 19 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan Ghosn’un, yargı sürecinin sonunda suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:47
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