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Eski NATO komutanından Cemal Kaşıkçı açıklaması!

NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin gündeme gelebilecek yaptırım ihtimallerini değerlendirdi.

16 Ekim 2018 Salı 13:04
Eski NATO komutanından Cemal Kaşıkçı açıklaması!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması nedeniyle ABD'nin Suudi Arabistan'a uygulayabileceği muhtemel yaptırımları CNBC'ye değerlendiren Stavridis, Riyad'ın Amerikan silahı almaması halinde eninde sonunda

Rusya ve Çin'den silah almaya başlayacağını belirterek, ABD'nin kaybeden taraf olacağını vurguladı.

Bu durumda en kazançlı çıkacak tarafın bölgenin tamamında baskı uygulamayı sürdüren İran olacağını savunan Stavridis, bunun sonucunda istikrarsızlık ihtimalinin artacağının altını çizdi.

'Önce bazı sorulara yanıt almalıyız'

Bu gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin karşılaşacağı ilk gerçek dış politika krizi olacağını söylemenin yanlış olmayacağını düşünen Stavridis, "Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Kaşıkçı vakası nedeniyle Suudi Arabistan ve Türkiye'ye gönderme kararını olumlu buluyorum. Bu, Riyad'la olan hayati öneme sahip ilişkileri heba edeceğimiz anlamına gelmiyor ancak yaptırımlar da dahil birtakım adımları atmadan önce bazı sorulara yanıt almalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Suudi Arabistan'a göndermişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü de, Pompeo'nun Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:04
  1. ABD
  2. Çin
  3. Rusya
  4. Cemal Kaşıkçı

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