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Eski NATO genel sekreterine '15 Temmuz' ayarı

Eski NATO genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Twitter hesabı hacklendi. Hesabı ele geçiren Ayyıldız Tim, bir '15 Temmuz ve özür' mesajı paylaştı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:41
Eski NATO genel sekreterine '15 Temmuz' ayarı

NATO’nun eski genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in Twitter hesabı Ayyıldız Tim isimli hacker grubu tarafından hacklendi. Ayyıldız Tim, hesaptaki sabitlenmiş tweet’e 15 Temmuz’a darbe girişimine dair bir mesaj yerleştirdi.

Mesajda, “Bir itirafta bulunmak istiyorum! 15 Temmuz günü darbenin gerçekleşeceğini biliyorduk. Ama Türkiye’ye yardım etmedik. NATO bu nedenle Türkiye’den özür dilemeli” yazıyor.

DESTEKLEMEDİĞİM İKİ PAYLAŞIM

Eski NATO genel sekreteri ise Facebook hesabından şu mesajı paylaştı: “Twitter hesabım pazar akşamı hacklenmiş ve desteklemediğim iki paylaşım yapılmıştır… Ayrıca demokrasi, serbest piyasa ve özgürlük için mücadelemiz bundan etkilenmemiştir.” 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:41
  1. Eski NATO Genel sekreteri
  2. Ayyıldız Tim hacker
  3. Anders Fogh Rasmussen

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