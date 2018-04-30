Eski NATO genel sekreterine '15 Temmuz' ayarı

NATO’nun eski genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen’in Twitter hesabı Ayyıldız Tim isimli hacker grubu tarafından hacklendi. Ayyıldız Tim, hesaptaki sabitlenmiş tweet’e 15 Temmuz’a darbe girişimine dair bir mesaj yerleştirdi.

Mesajda, “Bir itirafta bulunmak istiyorum! 15 Temmuz günü darbenin gerçekleşeceğini biliyorduk. Ama Türkiye’ye yardım etmedik. NATO bu nedenle Türkiye’den özür dilemeli” yazıyor.

DESTEKLEMEDİĞİM İKİ PAYLAŞIM

Eski NATO genel sekreteri ise Facebook hesabından şu mesajı paylaştı: “Twitter hesabım pazar akşamı hacklenmiş ve desteklemediğim iki paylaşım yapılmıştır… Ayrıca demokrasi, serbest piyasa ve özgürlük için mücadelemiz bundan etkilenmemiştir.”