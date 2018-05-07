Irak güvenlik güçlerinin Musul’u DEAŞ’tan kurtarmak için yaptığı harekât, geçen ağustosta sona erdi. Ancak savaşın izleri henüz silinmedi. Musul kenti, bir yandan yaşamı normale döndürmeye çalışırken öte yandan da enkaz kaldırmaya ve savaşta ölenlerin cesetlerini toplamaya çalışıyor.



BÜYÜK BÖLÜMÜ DEAŞ'LI TERÖRİST



New York Times'ta yer alan bilgilerde, ekipler özellikle DEAŞ’ın çatışmaların son gününe kadar savunduğu eski Musul’da son 9 ayda 950 ceset çıkardı. Büyük bölümünün DEAŞ teröristlerine ait olduğu tahmin edilen cesetlerin kimlik tespiti de kimsenin bu kişilere sahip çıkmamasından ötürü güçlükle ilerliyor. Zamanla çürüyen cesetlerin kimlik çalışması bu yüzden DNA testleri sayesinde yürütülebilecek. Ekipler, cesetlerden örnekler alıyor ve fotoğraflarını çekiyor. Musul Belediyesi, çatışma alanlarından toplanan moloz ve çöpler için de yer arıyor. Çünkü çöp ve molozların aralarında kalan ceset parçalarının, hastalık yayma riski bulunuyor. (Habertürk)