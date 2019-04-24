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Eski Musul Valisi'nden "IKBY Musul Valiliğini istiyor" açıklaması

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:36
Eski Musul Valisi'nden "IKBY Musul Valiliğini istiyor" açıklaması

İSTANBUL (AA) - Eski Musul Valisi Esil Nuceyfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Peşmergelerin tartışmalı bölgelere dönmesini kabul edecek bir ismin Musul Valisi olmasını istediğini belirtti.

Irak'ın Erbil kentinde ikamet eden ve Bağdat yönetimince hakkında tutuklama kararı çıkarılan Nuceyfi, katıldığı bir televizyon programında, IKBY'nin 23 Mart'ta görevden alınan Musul Valisi Nofel Hammad Agub'un yerine kendi adayını getirmek istediğini söyledi.

Nuceyfi, "Kürtlerin, Musul vilayetinde siyasi bir hedefi var. Peşmerge güçlerinin tartışmalı bölgelere dönmesini kabul edecek bir ismin (Musul'a) Vali olmasını istiyorlar." dedi.

Musul'un büyük bir siyasi çekişmeyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Nuceyfi, "Yanlış olan Musul Valisi'nin siyasi taraflarca seçilmesidir. Bağımsız, teknokrat bir adayın desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Vali adaylarının belirlenmesi sürecinde siyasi müdahale var"

Öte yandan Musul İl Meclis Üyesi Şeyh Bunyan el-Ceraba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Nisan'da başlayan adaylık başvurularının bugün sona ereceğini söyledi.

Siyasi çekişmeler konusunda Nuceyfi ile benzer endişeler taşıdığını ifade eden Ceraba, "Vali adaylarının belirlenmesi sürecinde birçok siyasi müdahale var. Vilayet içinde ve dışında valinin kendilerince belirlenmesi için bazı tarafların teşebbüsleri söz konusu." diye konuştu.

Musul'da 21 Mart'ta Dicle Nehri üzerinde bir feribotun batması sonucu 117 kişinin hayatını kaybettiği ve onlar kişinin kaybolduğu faciada ihmali olduğu gerekçesiyle Vali Agub görevden alınmıştı.

Ülke yasalarına göre valiler il meclisi üyeleri arasında yapılan oylamayla seçiliyor.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'de düzenlediği operasyon sonrasında Peşmerge güçleri başta Kerkük olmak üzere Musul'daki tartışmalı bölgelerden IKBY sınırlarına doğru çekilmişti.





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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:36
  1. IKBY
  2. Irak
  3. Musul
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