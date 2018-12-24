0553 313 94 23

Eski Müsteşar Erdem'in yargılandığı davada "durma kararı"

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada "durma kararı" verildi- İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen davada, sanık avukatının iddianameyi hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisiz olduğu yönündeki itirazı üzerine Daire, durma kararı vererek, iddianame hazırlaması için dosyanın yetkili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:25
Eski Müsteşar Erdem'in yargılandığı davada "durma kararı"

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada "durma kararı" verildi.

Erdem, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince geçen hafta yargılanmaya başlandı.

Erdem'in avukatları, müvekkillerinin atılı suç tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi olduğunu, yasadaki açık hüküm uyarınca HSYK üyeleri hakkında görev ve kişisel suç ayrımı yapılmaksızın iddianame hazırlama konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisinin bulunduğunu ifade etti.

Avukatlar, Erdem hakkındaki iddianamenin yetkisi olmadığı halde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandığını savunarak, durma kararı verilmesi talebinde bulundu.

İtirazı değerlendiren Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, iddianame her ne kadar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanmış ve mahkemece kabul edilmişse de sanığın atılı suç tarihinde HSYK üyesi ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı olması nedeniyle hakkında iddianame düzenleme görev ve yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında olduğuna, bu nedenle durma kararı verilerek, iddianame hazırlanmak üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Erdem hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanacak iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde yargılama süreci yeniden başlayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:25
  1. durma kararı
  2. eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem
  3. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meyve suyu değil kuru meyve verin
    1. Meyve suyu değil kuru meyve verin
    2. "VAR'da hedeflenen başarının..
    3. "İran'da kadın sorunlarına siyasi..
    4. "Türkiye kendi senaryosunu kendi..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla..
    6. Adana'da terör operasyonunda yakalanan..
    7. GÜNCELLEME 2 -Müjdat Gezen ve Metin..
    8. Plastik bardakla sıcak şeyler içmek..
    9. "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım..
    10. Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı
    11. 'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer..
    12. Metin Akpınar tutuklandı mı?
    13. Ağrı merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu
    14. KDC'deki Ebola salgınında ölenlerin..
    15. 26 yıldır annesini arıyor! 'Hep seni..
    16. Eski Müsteşar Erdem'in yargılandığı..
    17. Müjdat Gezen tutuklandı mı?
    18. İnternet kullananlar dikkat! Artık..
    19. Akpınar ve Gezen için karar verildi!
    20. Avrupa otomotiv pazarı 11 ayda yüzde..
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!