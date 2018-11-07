Eski muhtar İstanbul'da dehşet saçtı! Yaralılar var
İstanbul Beylikdüzü'nde Eski muhtar olduğu öğrenilen Ayhan B., kahvehane önünde 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.07 Kasım 2018 Çarşamba 21:58
İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı.
3 kişiye kurşun yağdırdı
Eski muhtar olduğu öğrenilen Ayhan B., kahvehane önünde 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.
Kanlar içinde yere yığılan kişilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay bölgesini çembere alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
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