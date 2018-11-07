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Eski muhtar İstanbul'da dehşet saçtı! Yaralılar var

İstanbul Beylikdüzü'nde Eski muhtar olduğu öğrenilen Ayhan B., kahvehane önünde 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 21:58
Eski muhtar İstanbul'da dehşet saçtı! Yaralılar var

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı.

3 kişiye kurşun yağdırdı

Eski muhtar olduğu öğrenilen Ayhan B., kahvehane önünde 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

Kanlar içinde yere yığılan kişilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay bölgesini çembere alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
 

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 21:58
  1. İstanbul
  2. Beylikdüzü
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