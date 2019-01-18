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Eski MSB müsteşar yardımcısının FETÖ'den yargılandığı dava

Eski MSB Müsteşar Yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un, "anayasal düzeni ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi

18 Ocak 2019 Cuma 11:41
Eski MSB müsteşar yardımcısının FETÖ'den yargılandığı dava

Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Müsteşar Yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un, "anayasal düzeni ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Umut, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. MSB avukatı da duruşmaya müdahil sıfatıyla katıldı.

Mahkeme başkanının önceki celsedeki ara kararlar gereği dosyaya gelen evrakı okumasının ardından söz alan sanık Umut, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Umut, 15 Temmuz 2016'da İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde bulunduğu sırada darbeci askerler tarafından kelepçelenerek derdest edildiğini öne sürdü.

Darbeci askerlerin gece diğer komutanlarla kendisinin de kelepçesini çözdüğünü anlatan Umut, koridorlarda serbest şekilde gezdiği, kelepçeli tutulan diğer kişilerin odasına girip çıktığı iddiasını kabul etmedi.

İnsani refleksle askerlere eşi ve arkadaşlarının yerini sorduğunu savunan Umut, güvenlik kameralarına yansıyan bu durumun askerlere talimat veriyor, yer gösteriyor gibi algılandığını, bunun gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Umut, darbe girişiminin mağduru olduğunu savundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağının bulunmadığını öne süren sanık Umut, örgüt sohbetlerine katıldığı yönündeki iddiayı kabul etmedi. Sanık, kimseyi örgüt toplantısına götürmediğini söyledi.

Aleyhindeki tanık beyanlarında çelişkiler bulunduğunu savunan Umut, tanık Selçuk B'nin, sanığın kendisini FETÖ'nün firari sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile tanıştırdığı ve birlikte örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerini dinlemeye gittikleri yönündeki beyanının doğru olmadığını öne sürdü.

Umut, tanık Gürol D'nin, "Şaban Umut'u Hava Harp Okulu'nda 1982-1986 yıllarındaki dönemde devre arkadaşım olması nedeniyle tanırım. Kendisi o dönem Nur Cemaati olarak bilinen yapıda 5. bölüğün sorumlusuydu." iddiasını da kabul etmedi.

Şaban Umut, İstanbul'da Fetullah Gülen'in askeriyede bulunan öğrencilere yaptığı konuşmaya katıldığı yönündeki beyanın da gerçek olmadığını öne sürdü.

Askeri geçmişiyle ilgili bilgi veren sanık Umut, tanıkların iddia ettiği yıllarda söz konusu yerlerde bulunmasının mümkün olmadığını savundu ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliye ve beraatini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 8 Şubat'a bıraktı.

- İddianame

Darbe girişiminin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanıp tutuklanan Umut'un adı darbecilerin sözde atama listesinde "ekonomi bakanlığı müsteşarı" olarak geçiyordu.

Umut hakkında "anayasal düzeni ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:41
  1. İstanbul
  2. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Şaban Umut

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