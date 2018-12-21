Eski MSB müsteşar yardımcısının FETÖ'den yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) müsteşar yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un, "anayasal düzeni ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.



Umut, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. MSB avukatları da duruşmaya müdahil sıfatıyla katıldı.



Mahkeme başkanının önceki celsedeki ara kararlar gereği dosyaya gelen evrakı okumasının ardından söz alan Umut, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını bildirdi.

Umut, 15 Temmuz 2016'da İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde bulunduğu sırada darbeci askerler tarafından derdest edildiğini, bir süre sonra askerlerin ellerindeki kelepçeleri açtığını ve bu eylemin kendisinin isteği dışında geliştiğini öne sürdü.

Darbeci askerlere bağırdığını, üzerlerine yürüdüğünü iddia eden Umut, düğünü basan darbecilerin kendisini derdest etmeyerek diğer komutanlardan ayırdığı yönündeki iddiayı kabul etmedi.

FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne süren Umut, darbe girişimine de katılmadığını savundu.

Sanığın beyanından sonra söz alan avukatı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının müvekkili hakkında bir soruşturma yürüttüğünü ve bu dosyanın da mahkemeye ulaştığını belirtti. Avukat, gelen dosya hakkında savunma yapmak için ek savunma talep ettiklerini söyledi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, Şaban Umut'un tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 18 Ocak 2019'a erteledi.

- İddianame

Darbe girişiminin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanıp tutuklanan Umut'un adı darbecilerin sözde atama listesinde "ekonomi bakanlığı müsteşarı" olarak geçiyordu. Umut hakkında "anayasal düzeni ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılmıştı.