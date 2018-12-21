Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Eski MSB müsteşar yardımcısının FETÖ'den yargılandığı dava

Başkentte, eski MSB müsteşar yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un, "anayasal düzeni ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi

21 Aralık 2018 Cuma 13:38
Eski MSB müsteşar yardımcısının FETÖ'den yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) müsteşar yardımcısı tümgeneral Şaban Umut'un, "anayasal düzeni ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Umut, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu. MSB avukatları da duruşmaya müdahil sıfatıyla katıldı.

Mahkeme başkanının önceki celsedeki ara kararlar gereği dosyaya gelen evrakı okumasının ardından söz alan Umut, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını bildirdi.

Umut, 15 Temmuz 2016'da İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününde bulunduğu sırada darbeci askerler tarafından derdest edildiğini, bir süre sonra askerlerin ellerindeki kelepçeleri açtığını ve bu eylemin kendisinin isteği dışında geliştiğini öne sürdü.

Darbeci askerlere bağırdığını, üzerlerine yürüdüğünü iddia eden Umut, düğünü basan darbecilerin kendisini derdest etmeyerek diğer komutanlardan ayırdığı yönündeki iddiayı kabul etmedi.

FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını öne süren Umut, darbe girişimine de katılmadığını savundu.

Sanığın beyanından sonra söz alan avukatı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının müvekkili hakkında bir soruşturma yürüttüğünü ve bu dosyanın da mahkemeye ulaştığını belirtti. Avukat, gelen dosya hakkında savunma yapmak için ek savunma talep ettiklerini söyledi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme heyeti, Şaban Umut'un tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 18 Ocak 2019'a erteledi.

- İddianame

Darbe girişiminin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanıp tutuklanan Umut'un adı darbecilerin sözde atama listesinde "ekonomi bakanlığı müsteşarı" olarak geçiyordu. Umut hakkında "anayasal düzeni ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından dava açılmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 13:38
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. eski tümgeneral Şaban Umut
  3. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mimarlar Odası yine karşı çıktı! 150 dava açtılar
    1. Mimarlar Odası yine karşı çıktı! 150..
    2. Hatay'da 87 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Rusya ABD'nin asker çekme kararına..
    4. Galatasaray'da Sivasspor maçı..
    5. Siirt'te terör suçundan aranan bir..
    6. Irkçı bir hastalık: MS
    7. Real Madrid'in yıldızından cami..
    8. Tartar nasıl oluşur?
    9. Binali Yıldırım Devlet Bahçeli ile..
    10. Burada sirke yazıyor
    11. Ordu'da hayvanseverlerin..
    12. "Bizim manifestomuz Akif'tir"
    13. AK Parti'den yerel seçim atağı
    14. IEA Başkanı Fatih Birol, AA Enerji..
    15. Günün ilk yarısında en çok değer..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Günün ilk yarısında en çok değer..
    18. Eski MSB müsteşar yardımcısının..
    19. Erdoğan'ın mesajları İran heyeti ve..
    20. Günün ilk yarısında endekslerin..
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak