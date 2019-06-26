0553 313 94 23

Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, aldıkları eğitimle birlikte eski ve atık durumdaki kumaş ve kıyafetleri değerlendirerek eski zamanlara damga vurmuş moda elbiseleri yeniden canlandırıyorlar.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:59
Eski moda kıyafetler yeniden canlanıyor

Ağrı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler, aldıkları eğitimle birlikte eski ve atık durumdaki kumaş ve kıyafetleri değerlendirerek eski zamanlara damga vurmuş moda elbiseleri yeniden canlandırıyorlar.


Ağrı’da kullanmadıkları eski kıyafetleri çöpe atmak yerine gittikleri dikiş nakış kursunda değerlendiren kursiyerler, öğrendikleri tekniklerle hem israfın önüne geçiyor hem de kendi elleriyle eski modayı yeni modaya uyarlayıp eski zamanlara damga vuran moda kıyafetlerin bu zamanda yeniden dikkatleri üstüne çekmelerini sağlıyor.


Bir yıl boyunca Halk Eğitim kursunda eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisinde ortaya çıkardıkları ürünler göz doldururken el emekleri ile yaptıkları kıyafetleri satışa sunup ev ekonomisine katkıda bulunan kadın kursiyerler usta öğreticileri olan Nefise Melike Mendi’nin kendilerine çok şey kattığını söyledi.



"Amacımız eski olan hiçbir şeyi atmamak, israfın önüne geçebilmek"


’Dolaplarımızı yenilerken eskilerimizi atmadık’ sloganıyla erkek gömleklerinden çocuklara, yazmalardan büyüklere uygun boydan elbise yapan kadınlar, eski kot pantolonlardan da mutfak önlüğü yaparak geri dönüşüme katkıda bulunuyorlar. Dört yıl boyunca Halk Eğitim Merkezinde görev yaptığını söyleyen Usta Öğretici Nefise Melek Mendi, sergide bulunan ürünlerin bir yıllık emeklerinin karşılığı olduğunu söyledi.


Mendi, bir sene boyunca yaptıkları çalışmaları eski ürünleri yeni modaya uygun ürünlere dönüştürmek üzerine yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, "Eski eteklerden yeni gömlekler, yeni yelekler yaptık. Eski erkek gömleklerinden elbiseler yaptık. Amacımız eski olan hiçbir şeyi atmamak, israfın önüne geçebilmek. Aynı zamanda geri dönüşüm sağlayıp yeni şeyler ortaya koymak" dedi.


Kursiyerlerinin arasında Halk Eğitim bünyesinde kendisinden aldıkları eğitim ve belgelerle kendilerine iş yeri açanların olduğunu ifade eden Mendi, "Halk eğitim bünyesinde açtığımız kurslarımızda 35-40 kursiyerimiz var. Hepsi kadın kursiyerler. Eski ürünlerden mont, kaban, elbise, aklınıza gelebilecek her türlü giyim ürününü yapıyoruz. Kursiyerlerimiz bunları yapıp satarak parada kazanıyorlar. Meslek ediniyorlar. Bu kurslarda bu işi öğrenip tekstil fabrikalarına gidip çalışma imkânı bulanlar var. Kendi iş yerini açanlar var" şeklinde konuştu.


"Eski moda bir nevi canlanıyor"


Yaptıkları ürünlerin yoğun ilgi çektiğini söyleyen Mendi,özellikle atık malzemelerden yapılan ürünleri daha çok ilgi gördüğünü söyledi. Mendi, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:


"Eski moda bir nevi canlanıyor. Bu da yaptığımız ürünlere ilgiyi arttırıyor. Eski kotlardan önlükler yapıyoruz. Bunu gören hanımlarımızda görüp ilgileniyor ve onlarda yapmak istiyorlar. Yaptıkça da hanımlarımız her gün yeni fikirlerle geliyorlar. Her gün yeni bir ürün ortaya koyuyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:59
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer emanetidir
    1. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    2. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    3. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    4. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    5. Kargodan bin 894 adet uyuşturucu hap..
    6. Eğitim verecek robotlar geliyor
    7. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    8. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    9. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    10. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    11. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    12. Aşırı sıcaklara dikkat
    13. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    14. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    15. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    16. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
    17. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
    18. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
    19. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
    20. Kleopatra Koyu davası
    21. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    22. 22 branşta ücretsiz il spor merkezi..
    23. 28 Şubat mağdurunun göreve iade umudu
    24. Almanya’da spor, kültür ve eğlence..
    25. Malezya’da 5 binden fazla kaçak..
    26. Patlıcandan tatlı mı olur demeyin!..
    27. Yalova’da susturuculu silahla saldırı
    28. Canikli muhtarlardan Başkan Demir’e..
    29. ANALİZ - Güney Kafkasya’da yeni kriz
    30. Anadolu’nun en büyüklerinden Taşhan’da..
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler