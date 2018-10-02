Eski milli futbolcu Nihat Kahveci: Hayal kurun, çalışın ve tevekkül edin

Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden olan Nihat Kahveci, Bağcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ve moderatörlüğünü spor spikeri Yasin Dallı’nın yaptığı “Spor Söyleşileri” programına katıldı. Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Kahveci’yi eşi Fulya Sever ve kayınvalidesi Sevim Sever de yalnız bırakmadı.

Milli futbolcunun unutulmaz gollerinin izletildiği sunumla başlayan programda Kahveci, konuşmasına Süper Lig değerlendirmesinde bulundu. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş’ı favori gören Kahveci, “7 maçta 7 puan alan Fenerbahçe yarışın gerisinde. Bu futbol hiçbir taraftarı memnun etmez. Çok değerli başkanları var. Başkanlık kavramını başka bir yere taşıdı. Ama futbol çok farklı bir meslek. Futbolda istikrarı sağlamak için sahada galip gelmeniz gerekiyor maalesef bütün maçları kaybettiği için şu an karışık durumda ama Fenerbahçe bu durumlara alışık” dedi.

“Galatasaray muhteşem ama şampiyonluk favorim Beşiktaş”

Kahveci, “Başkan Ali Koç, facia olmazsa devre arasına kadar hocamızla devam edeceğiz demişti. 3-0 yenilmek facia değil. Rize’de kıyamet koptu. Bundan daha büyük bir facia olmaz diye düşünüyorum. Başkanın gerekeni yapacağını düşünüyorum” diyerek teknik direktör PhillipCocu’nun gönderileceğini belirtti. Galatasaray’ın muhteşem bir takım olduğunu dile getiren Kahveci, başarılı kadrosu nedeniyle şampiyonluk favorisinin de Beşiktaş olduğunu söyledi.

“Milli takımın başında Türk hoca görmek istiyorum”

TV yorumculuğu da yapan sporcu, milli takım ve Mircea Lucescu ile yönlendirilen soruya ise “Lucescu teknik direktör olarak çok iyi bir teknik direktör. Ama ben Türkiye’de doğmuş büyümüş, Avrupa şampiyonası görmüş ve kaptanlığını yaptığım milli takımda Türk hoca görmek istiyorum. Çünkü konuştuğunda teknik direktörün duyguların almak istiyorum. Tercüman vasıtasıyla bana iletmesini istemiyorum. Biz duygularımızla oynayan bayraktaki kanı, ayı ve hilali hisseden insanlarız. Ve milletimizin dualarıyla bir şey başardık. Yabancı hoca geldikten sonra milli takımın insanlardan uzak olduğunu görüyorum” cevabını verdi.

“EURO 2024 siyasi olarak Türkiye’ye verilmedi”

Ünlü futbolcu, EURO 2024’ün Türkiye’ye verilmemesini “Çok iyi hazırlanılmış bir organizasyon. Saha ve tesis olarak eksiğimiz yok fazlamız var. Ben hak ettiğimize inanıyorum. Ama maalesef işin içine başka şeyler giriyor. Türkiye’ye bakış açısından dolayı ve siyasi olarak verilmedi” diye yorumladı.

“Ben de sizin gibi Bağcılar’da doğdum, büyüdüm”

Kendisi de Bağcılarlı olan Kahveci, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Ben de sizin gibi Bağcılar’da doğdum. Sokaklarda futbol oynayarak büyüdüm. Orhangazi Lisesi’nden mezun oldum. Hayal kurmaktan korkmayın. Arkadaşlarınız size gülecek bu nasıl hayal diye? Korkmayın cesaretle hayal kurun ama tek hayal kurmakla olmuyor tevekkül de lazım. Tevekkül edin. Siz çalışın, elinizden geleni yapın dua edin Allah yardım eder”