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Eski milletvekilleri Gönül ve Nazikoğlu vefat etti

Eski Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül için bugün İstanbul'da, eski Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu için ise yarın Ankara'da tören düzenlenecek

14 Haziran 2019 Cuma 13:07
Eski milletvekilleri Gönül ve Nazikoğlu vefat etti

TBMM (AA) - Eski Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ile eski Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül vefat etti.

Nazikoğlu için yarın Meclis'te saat 12.00'de cenaze töreni düzenlenecek.

Mustafa Nazikoğlu'nun naaşı, buradaki törenin ardından öğle vakti Kocatepe Cami'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ardeşen'de 1938'de doğan Nazikoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. 18. Dönem Rize Milletvekili olarak Meclise giren Nazikoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

- Mustafa Kemal Gönül'ün vefatı

TBMM'de 15. Dönem görev yapan eski Ordu Milletvekili Gönül için bugün İstanbul Levent Afet Yolal Cami'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Gönül'ün naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ordu'da 1922'de doğan Gönül, ortaokulu bitirdikten sonra serbest ticaretle uğraştı. Gönül, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:07
  1. eski Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül
  2. Eski Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu

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