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Eski milletvekili Mustafa Asri Ünsür vefat etti

Eski Yozgat Milletvekili, Mustafa Asri Ünsür (89) hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:49
Eski milletvekili Mustafa Asri Ünsür vefat etti

Parlamento'ya 15. Dönem Yozgat Milletvekili olarak giren Ünsür için bugün saat 15.00'te TBMM'de tören düzenlenecek.

Mustafa Ali Ünsür'ün cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1929 yılında Yozgat'ta doğan Ünsür, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'ni bitirdi. Harita ve kadastro mühendisi olarak görev yapan Ünsür, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

Ünsür, evli ve bir çocuk babasıydı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:49
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