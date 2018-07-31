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İsmail Göksel vefat etti

23'üncü Dönem'de Niğde Milletvekilliği yapan İsmail Göksel vefat etti.

31 Temmuz 2018 Salı 13:50
İsmail Göksel vefat etti

23'üncü Dönem Niğde Milletvekili İsmail Göksel (66) vefat etti.

Göksel için yarın saat 11.00'de TBMM'de tören düzenlenecek. 

Göksel'in cenazesi, yarın, memleketi Niğde'deki Hacıabdullah Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Hacıabdullah beldesinde toprağa verilecek.

Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren İsmail Göksel, yüksek lisansını da aynı fakültede tamamladı. 

Kıta komutanlıkları yapan Göksel, askeri hakim, savcı, Kara Harp Okulu öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Hakim Yarbay olarak, Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı görevinde bulunan Göksel, serbest avukat olarak çalıştı, Niğde Vakfı ve 1972'liler Vakfının kurucusu ve yöneticisi olarak görev yaptı.

23'üncü Dönem'de TBMM'ye Niğde Milletvekilli olarak giren Göksel, evli ve bir çocuk babasıydı.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:50
  1. Niğde
  2. Ankara
  3. İsmail Göksel

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  • güneşligüneşli1 sa önce
    23.ncü dönemden hiçbir vatandaş anlamaz.hangi yıllarda ve hangi partiden milletvekilliği yapmış?
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