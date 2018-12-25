Eski milletvekili Nazlıaka hakkında "hakaret" davası

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında "hakaret" suçundan iddianame düzenledi. Nazlıaka hakkında Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunca hazırlanan iddianamede, müşteki İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili olduğu dönemde, 26. yasama yılı ve görev süresinin bitmesi nedeniyle milletvekillerine birer mektup gönderdiği belirtildi.

İddianameye göre, şüpheli Aylin Nazlıaka, müştekinin mektubuna cevaben gönderdiği mektupta, İsmail Kahraman'a hitaben "yobaz" ve "gerici" ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın, "yobaz" kelimesini hakaret olarak değerlendirdiği kararlarının bulunduğu vurgulanan iddianamede, şüpheli Aylin Nazlıaka'nın, müşteki İsmail Kahraman'a "yobaz" ve "gerici" gibi sözlerle hakaret ettiğine ilişkin yeterli şüphe sebeplerinin bulunduğu bildirildi.

İddianamede, şüphelinin TCK'nın kamu görevlisine hakaret suçunu düzenleyen maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

İddianameyi kabul eden Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 16 Nisan 2019'da yapılmasına karar verdi.