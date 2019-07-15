0553 313 94 23

Eski milletvekili Karadeniz için TBMM'de tören

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
Eski milletvekili Karadeniz için TBMM'de tören

TBMM (AA) - Vefat eden eski Giresun Milletvekili Mehmet Ali Karadeniz (82) için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Karadeniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile bazı Meclis personeli katıldı.

Karadeniz'in naaşı, Giresun'un Görele İlçesi Hasanağa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Türkeli Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görele'de 1937 yılında doğan Karadeniz, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldu. İsveç, İngiltere, Romanya ve Almanya'da mesleki ihtisasını gerçekleştiren Karadeniz, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

18. Dönem Giresun Milletvekili olarak Meclise giren Karadeniz, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:42
  1. eski Giresun Milletvekili Mehmet Ali Karadeniz
  2. Mehmet Ali Karadeniz
  3. TBMM
  4. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan gibi sokak sanatçısı
    1. Ozan gibi sokak sanatçısı
    2. 15 Temmuz Marşı’nın yazarı Abdurrahman..
    3. Balıkesir TOKİ kuraları ne zaman..
    4. Aydemir: ‘15 temmuz milli dirayet..
    5. Afganistan İçi Diyalog Konferansı
    6. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    7. Tozla baş edemeyince seradaki..
    8. Eşeği halıya sarıp ormanda ölüme terk..
    9. Her gün aç geziyordu nedeni ise..
    10. Vali Sonel, şehit aileleri ve..
    11. Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve..
    12. 15 Temmuz Kahramanları ebru..
    13. Denizde oluşan hortum kameralara..
    14. Ekmeği uğrunda öldü...
    15. Bigadiçli jodoculardan büyük başarı
    16. 2 bin 700 metrede demokrasi bayramını..
    17. ABD'den küstah Türkiye açıklaması!
    18. Otomobil önce refüje sonra 4 araca..
    19. Evi yanan ve çadırda kalan yaşlı kadın..
    20. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    21. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
    22. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    23. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    24. Eski milletvekili Karadeniz için..
    25. İsrail güçleri Batı Şeria'da 10..
    26. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    27. İrfan Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi..
    28. Motosiklet kazasında sözleşmeli er..
    29. Kilis’te 15 Temmuz Şehitliği’nde anma..
    30. Hain darbe girişiminin seyrini..
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları