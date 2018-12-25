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Abdullah Altıntaş hayatını kaybetti

17. Dönem Afyonkarahisar milletvekili Abdullah Altıntaş hayatını kaybetti.

25 Aralık 2018 Salı 16:02
Abdullah Altıntaş hayatını kaybetti

Eski milletvekili Abdullah Altıntaş vefat etti.

Altıntaş için yarın Meclis'te cenaze töreni düzenlenecek. Altıntaş'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1926 yılında Emirdağ'da doğan Altıntaş, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Öğretmen Okulu Pedagoji Öğretim Üyeliği ve serbest avukatlık yapan Altıntaş, 17. Dönem'de Afyonkarahisar milletvekili olarak parlamentoda yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:02
  1. Ankara
  2. Afyon
  3. Abdullah Altıntaş
  4. Eski milletvekili

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