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Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

14. Dönem İzmir Milletvekili Akın Özdemir, yaşamını yitirdi.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:20
Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

14. Dönem İzmir Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi, 23 Temmuz Pazartesi günü İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Urla Zeytinalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olan Özdemir, İller Bankası Bakanlık Denetçiliği, Bayındır Belediye Başkanlığı, Güneş Matbaacılık TAŞ Müdürler Kurulu üyeliği, TARİŞ Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

 14. Dönem'de TBMM'ye İzmir milletvekilli olarak giren Özdemir, Cumhuriyet Senatosu İzmir üyeliği yaptı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 16:20
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  2. Akın Özdemir
  3. TARİŞ
  4. TBMM

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