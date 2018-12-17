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Hasan Yıldırım vefat etti

Kars eski Milletvekili Hasan Yıldırım hayatını kaybetti. Yıldırım için Meclis'te tören düzenlenecek.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:11
Hasan Yıldırım vefat etti

Eski Kars Milletvekili Hasan Yıldırım hayatını kaybetti.

Hasan Yıldırım için yarın TBMM'de tören düzenlenecek. Yıldırım'ın cenazesi daha sonra Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kars'ın Selim ilçesinde 1931 yılında dünyaya gelen Hasan Yıldırım, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Savcı ve ağır ceza mahkemesi başkanlığı yapan Yıldırım, serbest avukat olarak çalıştı. 15 ve 16'ıncı Dönemlerde Kars Milletvekili olarak Meclise giren Yıldırım, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:11
  1. Kars
  2. Ankara
  3. Hasan Yıldırım
  4. TBMM
  5. Hasan Yıldırım vefat etti

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