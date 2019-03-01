0553 313 94 23

Eski milletvekili Eren Erdem'in yargılandığı davada karar

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 11 sanıkla ilgili karar açıklandı- İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 3 sanığa "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezası, aynı suçtan 2 sanığa beraat ve 6 sanıkla ilgili de ayırma kararı verdi

01 Mart 2019 Cuma 19:58
Eski milletvekili Eren Erdem'in yargılandığı davada karar

İSTANBUL (AA) - Kapatılan Karşı gazetesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 3 sanığa "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezası, aynı suçtan 2 sanığa beraat ve 6 sanıkla ilgili de ayırma kararı verdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunmaları, sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından, davanın karara bağlanacağı belirtilerek bir süre ara verildi.

Verilen aranın ardından tekrar başlayan duruşmada mahkeme heyetinin kararını üye hakim Abdullah Ok okudu.

Tutuklu sanıklardan Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 314/2. maddenin alt sınırından yararlanılarak, indirim ve artırımlarla 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Verilen toplam ceza süresi dikkate alınarak Erdem'in tutukluluk halinin devamını da kararlaştıran heyet, bu sanık hakkında, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçları bakımından ise üzerine atılı suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurdu.


- Turan Ababey'e tutuklama kararı

Sanıklardan Emre Erciş'in, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1,5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, sanık Turan Ababey'in de, aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasını ve hükmen tutuklanmasını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir ile ilgili de, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan, atılı suçu işledikleri sabit olmadığından beraat hükmü kurarken bu sanıklarla ilgili tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.


- Tutuklu sanık Kala ve firari sanıkların dosyaları ayrıldı

Firari sanıklar Ufuk Emin Köroğlu, Emrah Direk, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş ve Murat Kazancı hakkında, henüz yakalanamadıkları için dosyalarının ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesini kararlaştıran heyet, tutuklu sanık Onur Kala hakkında ise, savcılığa gönderilen müzekkereye cevap verilmediği gerekçesiyle dosyasının ayrılması ve tutukluluğunun devamına yönelik hüküm kurdu.

Kararla birlikte tutuklanmasına karar verilen Turan Ababey duruşma salonunda görevlilerce gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:58
  1. Eren Erdem
  2. Karşı gazetesi davası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MPT-55K ile atış yaptı
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    2. Osmanlı Ocakları’ndan “Sisi” protestosu
    3. Bakan Kurum: “Şehirlerimizin 2053’ü..
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    5. TBMM Başkanı Şentop’tan Lozan..
    6. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 -..
    7. "Avrupa'daki çocuklarımız Türkçeyi..
    8. Komşu'dan Rusya'ya sert tepki: Truva..
    9. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: “ABD’nin..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı..
    11. Sabah namazı vakti değişti mi? Sabah..
    12. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu,..
    13. Enerji Bakanı ve Aile Bakanı..
    14. Genelkurmay çatı davasında ara karar
    15. Anaokulunda minik çocuklara skandal..
    16. "Öldür Beni Sevgilim" filminin Ankara..
    17. Elazığspor'da kulüp başkanı Selçuk..
    18. Otogaza zam geldi!
    19. Avustralya'da kayıtlara geçen en sıcak..
    20. Öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı:..
    21. Hamile kadın eşi tarafından bıçaklandı
    22. Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç..
    23. "Sigortacılık sektörü 2019 yılı için..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    25. Akın Öztürk, suçlamaları kabul etmedi
    26. Zonguldak’ta 2018 yılında 3 bin 585..
    27. Ankesör soruşturmasında 11 astsubay..
    28. Bulgaristan'da hemşireler eylem yaptı
    29. ABD ile Kuzey Kore anlaşmazlığına..
    30. Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan parti kuramazlarsa... Adresleri belli oldu